La Seu augmenta en 40.000 euros la partida municipal per a ensenyament

L'Ajuntament de la Seu ha inclòs en l'aprovació unànime del nou pressupost municipal per a l'exercici 2021 un major esforç en l'apartat d'educació. Així, el regidor d'Hisenda i tinent d'alcalde, Francesc Viaplana, ha remarcat que s'incrementa la partida adreçada a Educació en gairebé 40.000 euros. El representant d'ERC que en els pròxims mesos assumirà l'alcaldia ha apuntat que, «tot i estalviar-nos el lloguer dels espais destinats per al Pla de Transició del Treball i la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) en optimitzar espais municipals, la major part d'aquest increment es deu a la gestió directa de la UEC». En aquesta línia, des de l'Ajuntament han detallat que, per a escoles i llar d'infants, s'ha programat una partida per a inversions de 30.000 euros i que, també, s'ha previst l'inici del projecte Educadors de Carrer, el qual s'ha prioritzat per la situació actual de pandèmia que viu el país i la ciutat.