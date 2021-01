Una empresa crea a Bellver un espai de rehabilitació natural de cavalls

Una veïna de la Cerdanya ha creat una empresa que, amb el nom d'Equí Salut, obrirà a Bellver un gran centre de tractament de cavalls de competició lesionats, malalts o fatigats. La nova proposta empresarial, inèdita al país segons ha remarcat la seva impulsora, Olga Ferrer, ha començat a adequar a Bellver els tancats i quadres que formaran un complex d'uns 30.000 metres quadrats dedicats a la rehabilitació de cavalls amb sistemes i teràpies naturals.

Equí Salut planteja un entorn en el qual els cavalls de competició, majoritàriament de la raça àrab o angloàrab, que estiguin lesionats o fatigats després de mesos de curses, es podran recuperar a partir de tractaments naturals. Els animals pasturaran lliures en tancats amplis, menjaran herba de bona qualitat i seran sotmesos a tractaments amb aigua del riu si ho requereixen. La impulsora del projecte ha explicat que actualment no hi ha a Catalunya cap empresa que ofereixi aquest servei i que els animals lesionats o cansats es tracten tancats en quadres. Ferrer, de la Guingueta d'Ix, té experiència entrenant cavalls de resistència a l'Uruguai i, per bé que professionalment és arquitecta tècnica, encara té cavalls, la seva passió, segons ha explicat. Aquesta afició és la que l'ha empès a crear una empresa que «ajudi els cavalls, sobretot els de competició, que necessiten, com nosaltres, una època de descans o fins i tot dos o tres mesos d'aturada després d'una lesió; amb un bon tracte a l'exterior, que és on els agrada estar i on els toca estar, jo he tingut cavalls que m'han viscut quaranta anys».

El complex d'Equí Salut no serà una hípica sinó un «centre de recuperació o de vacances» per a animals delicats, en uns prats que, segons ha emfatitzat Ferrer, «són adients per als cavalls, tant per l'herba de gran qualitat de la Cerdanya com pel clima sec». El centre de salut acollirà de manera simultània un màxim de vint cavalls, amb espai exterior i interior disponible per a cada animal: «Cada cavall tindrà el seu espai propi i el seu tracte específic... de la mateixa manera que passa amb nosaltres quan anem a un centre de rehabilitació». El servei s'adreçarà a professionals de les curses de cavalls d'aquest tipus, les quals consisteixen en proves de resistència de fins a 160 quilòmetres. Es tracta de competicions molt esteses als països àrabs o en països europeus com França. A Catalunya es fan a Osona.

Un cop Ferrer ha començat a preparar els terrenys per als primers tancats, l'empresària preveu completar el centre l'octubre i, en funció de la demanda que tingui, donar feina a dues o tres persones. També segons la feina que tingui Equí Salut i les condicions econòmiques que aconsegueixi consolidar, el centre també estarà obert a rebre algun cavall maltractat o en males condicions de salut.