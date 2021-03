Els homes es queixen més a la Síndica de la Seu que no pas les dones i els joves

L'informe anual de la Síndica de la Seu, Anna Martí, evidencia que els homes es queixen més que les dones per assumptes relacionats amb la convivència a la ciutat o amb els serveis que presten administracions i empreses. Així, l'informe de l'exercici 2020 estableix que, pel que fa a la iniciativa de les queixes que s'han fet davant la Síndica, els homes n'han presentat 26, les dones 17 i 15 han estats presentades per un col·lectiu de persones. L'anàlisi també estableix que, per franges d'edat, 33 actuacions han estat realitzades per ciutadans d'entre 18 i 55 anys, 25 per veïns de més de 55 anys, mentre que els joves menors de 18 no n'han presentat cap. L'estudi de Martí fixa que, pel que fa a la classificació sobre el format de presentació de la queixa o demanda d'informació, 43 van ser presencials, cinc per telèfon i deu per correu. La major part de les actuacions, 34 de les 58 totals, van ser sobre conflictes a la via pública.