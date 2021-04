Masella es manté com a única estació oberta del Pirineu

L'estació d'esquí de Masella mantindrà obertes les pistes fins que les condicions de la neu ho facin possible, de manera que a partir d'aquest dimarts passa a ser la única activa del Pirineu, segons han remarcat els seus responsables. El camp de neu d'Alp ha anunciat que de moment no fixa una data concreta pel tancament de les instal·lacions i ha apuntat que, en tot cas, serà durant aquest mes d'abril tant bon punt l'estat dels circuits ja no garanteixi l'esquiada. Amb tot, els seus gestors apunten que un nou front de nevades anunciades pels mapes meteorològics podrien donar un nou impuls al final de la temporada. Des de l'estació han argumentat que «l'objectiu és tancar entrat el mes d'abril... Malgrat que la temporada ha sigut totalment atípica, marcada per les restriccions de mobilitat per contenir la pandèmia i totes les repercussions que implica, Masella es manté oberta per compromís amb els seus esquiadors, amb els seus treballadors i amb el territori».