L'Hospital de Cerdanya, acreditat per practicar avortaments per via famacològica

El Departament de Salut ha acreditat el servei de ginecologia de l'Hospital de Cerdanya per a oferir la Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE) per via farmacològica. Fins ara, les dones de la comarca que volien avortar havien de ser derivades a centres concertats pel sistema públic de salut de fora del territori, segons han explicat des d'equipament sanitari en un comunicat. De fet, cap centre de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran podia practicar la IVE fins el març passat, quan l'Hospital Comarcal del Pallars es va convertir en el primer autoritzat a dur a terme aquest procediment. La IVE farmacològica es practicar fins a les nou setmanes de gestació, representa una alternativa a l'avortament quirúrgic i evita desplaçaments.

Mentre, el Sant Hospital de la Seu d'Urgell va acordar iniciar els tràmits el 17 de març passat, tot i que hores després d'anunciar-ho els dos membres del Bisbat d'Urgell van decidir abandonar el patronat que gestiona l'equipament.