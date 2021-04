Salvador Illa visita l'Hospital de la Seu i analitza els projectes del Pirineu

El que va ser cap de llista del PSC al Parlament de Catalunya i ministre de Sanitat del govern d'Espanya fins a finals de gener, Salvador Illa, ha visitat aquesta setmana l'Hospital de la Seu d'Urgell acompanyat pel cap del grup municipal socialista a l'Ajuntament, Òscar Ordeig.

Segons ha explicat el partit, durant la visita Illa va parlar amb els professionals sanitaris i els va agrair «la seva exemplaritat durant la pandèmia». Igualment, Illa es va reunir amb els regidors de Compromís per la Seu per analitzar els principals projectes de la legislatura a la capital alt-urgellenca i al Pirineu. La comitiva socialista també va visitar la Seu i el seu centre històric, on va contactar amb ciutadans i representants de col·lectius de la ciutat.