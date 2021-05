Les obres de remodelació de la capella de la Pietat, dins el conjunt catedralici de la Seu d'Urgell, ja han començat. La intervenció té un pressupost de 660.000 euros, un 40% dels quals es finançaran a través d'un ajut del Departament de Cultura, i inclou tant el condicionament de l'espai com la museografia. Així, s'incorporaran dos elements interactius per divulgar la figura de l'escultor Jeroni Xanxo, com a autor de la capella i el retaule que la presideix, i el músic Joan Brudieu, beneficiat de la Pietat i mestre de capella que amb la seva feina va contribuir a donar a conèixer la catedral de la capital alturgellenca en època moderna. L'objectiu és que els treballs estiguin enllestits entre finals d'aquest any i principis del que ve.

La delegada de Patrimoni Cultural del Bisbat d'Urgell, Clara Arbués, ha dit que la capella de la Pietat és un lloc òptim per explicar l'art generat a la Seu d'Urgell en època moderna, tant del renaixement com del barroc. Així, moltes de les peces que s'hi exposaran són originàries de la capella o es conservaven a la catedral i el seu conjunt. De fet, l'objectiu de la intervenció es retornar aquest espai als seus orígens, al segle XVI.

Arbués també ha explicat que la voluntat és la de recuperar l'arquitectura de la capella la qual, ha detallat, s'havia perdut en intervencions museogràfiques anteriors. D'aquesta manera, es preveu fer una actuació de pintura restaurativa per conservar i mantenir els elements de pintura mural d'aquest espai, que són de principis del segle XX. De fet, en aquest període la capella va experimentar una transformació, incorporant-hi elements neogòtics.

Els treballs que s'executen corresponen a la primera fase de transformació del conjunt catedralici en l'àmbit patrimonial i turístic. En el cas de la capella de la Pietat, també s'ha previst una actuació d'il·luminació de l'espai i de les obres que s'hi exposaran, a més de la col·locació de diversos plafons i instal·lacions per mantenir les condicions de temperatura i humitat de la sala.