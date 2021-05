L’Ajuntament de la Seu ha anunciat quines seran algunes de les temàtiques que es treballaran amb els infants del Casal d’Estiu municipal, que aquest any se centrarà en el lema ‘Descobrim els nostres tresors’ i mirarà de fer conèixer als participants la cultura i història de la Seu i l’Alt Urgell. Així, els organitzadors han previst que durant el casal es tracti temàtiques locals com ara les trementinaires, la pagesia, l’arqueologia, els camins, entre d’altres. En aquest sentit, la regidora d’Infància de l’Ajuntament , Núria Tomàs, ha explicat que «un any més, ens trobem davant d’un casal d’estiu que, respectant al màxim les normes de seguretat i higiene que ens marca el Departament de Salut, treballarem amb els infants tot potenciant l’aire lliure, i és per això que ens endinsarem molt en els nostres voltants, exactament en els oficis, la pagesia, els camins..., i és que tenim un entorn privilegiat que ens ho permet». El casal està dirigit als joves que cursen des de P-3 fins a sisè.