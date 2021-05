Puigcerdà i Llívia s’han assegurat l’organització de la 37a edició dels Campionats de Catalunya Universitaris, un esdeveniment que se celebrarà entre els mesos de novembre d’aquest any i març de l’any que ve i que, en el cas de la Cerdanya, esdevé una acció no tan sols de promoció de l’esport sinó que, alhora, de reactivació turística. Als campionats hi prenen part les dotze universitats catalanes amb un xifra de joves participants que supera els 40.000 esportistes. Aquesta 37a edició preveu superar les xifres de l’anterior, marcada per la pandèmia.

Els ajuntaments de Puigcerdà i Llívia així com la Universitat Ramon Llull, amb una trajectòria d’activitats a la vall gràcies a la celebració anual de la seva Universiotat d’Estiu, s’han postulat per portar a la vall tot el program de competicions esportives. Això portarà durant mig any equips i esportistes individuals a les instal·lacions esportives i d’allotjament de les dues localitats. Les universitats atorguen, cadascuna sota el seu criteri, valor curricular a la participació a les competicions.