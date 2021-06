La Xarxa d’Arxius Comarcals del departament de Cultura donarà accés les pròximes setmanes a una aplicació que permetrà la consulta de l’herbari de l’entorn del Cadí que ha fet des de la dècada dels anys 60 el músic, investigador i divulgador Artur Blasco. L’herbari serà presentat demà, dia 18, en un acte públic a la Seu d’Urgell com una eina clau per a la recerca botànica de la part nord-occidental de la serra del Cadí.

Segons han explicat fonts del departament de Cultura, l’herbari forma part dels treballs no acabats per Blasco en la seva tesi doctoral de Biologia, iniciada l’any 1966. En aquesta tesi va combinar treballs de camp i de laboratori en el marc del Seminari de Geobotànica de la Universitat Central de Barcelona dirigit per Oriol de Bolós. L’herbari, inicialment custodiat per Artur Blasco a casa seva i entregat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell entre els anys 2017 i 2019, el formen 590 fitxes descriptives i 929 mostres vegetals d’exemplars de plantes vasculars classificades en els ordres taxonòmics de família, gènere i espècie, segons ha detallat el mateix Arxiu Comarcal. El document ha estat catalogat i digitalitzat per a la seva imminent obertura a la consulta en línia. Fonts de la Generalitat han definit l’herbari com «una eina excepcional per al desenvolupament de la recerca i la difusió» del patrimoni floral del Cadí.

La presentació en societat de l’herbari es farà a partir de les set de la tarda a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell.