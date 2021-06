L’Ajuntament de Puigcerdà ha posat a punt aquests dies la vila per preparar-la per una nova campanya turística que els principals indicadors del sector apunten que serà de gran xifres un any més.

L’equip de govern ha decidit ampliar les zones d’ornamentació floral a fi efecte de donar al nucli urbà un aire acolorit elegant que atregui els visitants.

Des de l’equip de govern han explicat que en aquesta nova campanya d’estiu, els equips tècnics encarregats de l’ornamentació dels carrers han optat per engalanar el campanar de la plaça Santa Maria amb una actuació específica tal com ho van fer per primera vegada l’any passat. En aquest sentit, el campanar s’ha convertit, amb l’Oficina de Turisme a la base, en un dels punts neuràlgics de l’arribada de visitants a la vila.

Igualment, el nou projecte d’ornamentació floral també farà una especial incidència a l’espai central del Parc Shierbeck i a la part inferior del Passeig 10 d’Abril, davant de l’església parroquial de Sant Domènec, així com en diverses rotondes dels principals accessos rodats al nucli antic.

El projecte d’ornamentació floral ha anat a càrrec de les empreses Brocoli i Germans Chia i ha comptat amb un pressupost de 13.000 euros.

Els exemplars de flors que han posat a places i carrers s’han triat en funció a la seva adaptació a la meteorologia exigent de la Cerdanya, de manera que s’hi poden veure surfinies o ipomees, entre d’altres.