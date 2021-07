Els comerciants de la Seu han programat una nova activitat per fomentar l’ambientació dels carrers i la fidelització dels clients. El dissabte dia 31 de juliol els botiguers celebraran la segona edició de «La Seu es vesteix de blanc», un esdeveniment organitzat per la Unió de Botiguers que té com a objectiu promoure el comerç de la ciutat. L’activitat es farà entre les cinc de la tarda i les onze de la nit a carrer Major, el qual es convertirà en un espai ple de parades on nombroses botigues locals oferiran els seus productes i es podrà gaudir de zones lounge i d’activitats d’animació, segons han explicat els mateixos botiguers. Aquest any, la temàtica de la festa estarà inspirada en l’orient, de manera que el carrer estarà ambientat amb decoració relativa a temàtiques orientals. Vist l’èxit de la primera edició, l’espai que acollirà la fira s’ha ampliat per tal de poder albergar més assistents i respectar la distància sanitària.