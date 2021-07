L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat la finalització del projecte de dinamització del comerç local amb el lliurament de l’informe de resultats que analitza l’estat actual comercial de la ciutat i proposa diferents línies estratègiques de treball. Segons ha apuntat el mateix consistori, ara queda pendent fer una sessió pública, de retorn de resultats, la qual es farà a la tardor. La regidora municipal responsable del comerç, Núria Tomàs, ha argumentat que «aquest estudi ens dona una visió global del comerç de la Seu, des del punt de vista del comerciant i de les persones que hi habiten o ens visiten. És una oportunitat per dur a terme canvis que impliquin tots els sectors i posar en valor el nostre comerç». El pla de dinamització és un projecte encarregat i coordinat per l’Ajuntament amb una dotació pressupostària de 8.500 euros de la Diputació de Lleida que té com a objectiu reimpulsar el comerç local.