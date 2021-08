Dotze anys després de la recuperació de la vinya a la Cerdanya com a activitat agrícola professional, l’enoturisme es fa també un lloc al catàleg d’activitats turístiques de la comarca. El celler local Llivins i el Museu de Llívia han anunciat l’organització conjunta de la primera visita guiada a les vinyes i les instal·lacions del que ha esdevingut el primer celler de la comarca en una proposta que també posarà en context la cultura històrica del vi al Pirineu.

La creixent presència de vinyes a la vall, primer l'any 2009 de la ma de la Societat Gastronòmica dels Pirineus amb una plantació experimental a Olpote, després amb una d’un grup d’empresaris a Meranges, posteriorment les de Torre del Veguer a Bolvir, les vinculades a Freixenet a Riu de Cerdanya i finalment amb les de Llivins a Llívia amb un celler ja al territori, ha anat generant l’interès per conèixer la història de la vinya al Pirineu i la seva recent recuperació. Tant és així que l’enoturisme consolidat a comarques com el Garraf o el Penedès es veu entre els analistes del turisme com una nova oportunitat en el futur més immediat a la Cerdanya.

L'activitat organitzada per Llivins i l’Ajuntament permetrà els participants conèixer la col·lecció del museu municipal des de l’òptica de l'evolució històrica de la vinya, la producció i el consum de vi a la Cerdanya, i la relació que mantenien els farmacèutics amb l'enologia. En aquest sentit, el museu de Llívia conserva objectes farmacèutics que s’han aplicat a l'enologia. La visita es completarà al celler Llivins on els enòlegs de l'empresa els explicaran les instal·lacions i la recuperació de la vinya a Llívia i la Cerdanya. Finalment, s’oferirà un tast comentat del vi Blanc DNEU.

L’estrena de l’activitat es farà únicament el dissabte 14 d'agost a 12 euros que inclouran, a més, l'entrada lliure al museu per a la resta del dia.