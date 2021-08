Una nova moda entre els senderistes que aquestes setmanes de punta turística omplen la Cerdanya ha encès les alarmes entre els treballadors del Tren Groc, un dels atractius més visitants a tota la vall. El personal de la línia ha observat que molts excursionistes aprofiten l’itinerari de les vies per recorre’l a peu creuant la Cerdanya des de la Tor de Querol fins a entrar al Conflent per poblacions com Mont-lluís i Vilafranca sense saber o no donant importància al fet que la línia inclou un tercer carril electrificat que fa moure el tren i que tocar-lo comporta perill de morir electrocutat.

Davant aquesta tendència, els treballadors del popular Canari, tal com es coneix al territori, han activat una campanya d’informació i conscienciació. En aquest sentit, a totes les estacions de la línia hi ha rètols avisant del perill de tocar el tercer carril. Els operaris han recordat que «més enllà del fet que aquesta pràctica està totalment reservada als treballadors ferroviaris a efectes del servei, és perillosa pels trens en circulació perquè generen un risc de col·lisió mortal i pel risc elèctric amb el tercer carril, que té una càrrega de 850 volts i, per tant, té un risc d’electrificació amb lesions irreversibles en el millor dels casos o electrocució en el pitjor».

Els treballadors de la línia, de titularitat estatal, deriven els possibles infractors al portal de l’entitat Salvem el Tren Groc, ‘Sauverletrainjaune’, on un informe explica la perillositat de caminar al voltant de les vies.