La Fundació Miranda comença avui una transhumància a peu amb 16 cavalls recuperats des del Berguedà fins a l’Alt Urgell. Concretament, els animals es traslladaran del pla de l’Orri a la Serra del Catllaràs fins als municipis de Cava i Ansovell i d’Arsèguel, on inauguraran un nou espai de pastura i d’activitats d’educació i divulgació en la línia del projecte. Per arribar-hi, el recorregut s’ha dividit en 4 etapes, que comença al Pla de l’Orri i acabarà al Molí de Fórnols-Arsèguel.

La finalitat del projecte és la de recuperar pastures, biodiversitat i prevenció d’incendis a diversos punts dels territoris, entre els quals hi ha l’Alt Urgell. Així mateix, volen fer una missió social, educativa i de divulgació de la connexió cavalls-persones i natura.

Fa set anys que la Fundació Miranda efectua aquesta pràctica que, expliquen fonts del grup, «connecta la natura i la cultura, per camins que connecten diversos indrets del re territori». És una pràctica que recupera la memòria històrica i el patrimoni cultural, al mateix temps que impulsa el benestar animal. L’any passat, les transhumàncies van haver de fer-se a petita escala.

El recorregut d’aquest final d’estiu es farà amb el guiatge del responsable del benestar dels cavalls de la Fundació Miranda, Marc Giró, amb el guia acompanyant, Dídac Horcajada i un grup de socis.

Des de la Fundació asseguren que la seva tasca «és un projecte pioner que no acaba d’encaixar en cap dels calaixos de l’Administració, que encara no entén el nostre concepte de benestar animal sensible i etològic». Per aquest motiu, esperen poder establir aviat «diàlegs per poder gestionar més espais naturals sense que això sigui una gran càrrega econòmica per nosaltres».

En aquest sentit, consideren que això els permetria acollir més cavalls i «reconnectar aquests grans herbívors amb la natura, amb grans espais naturals que són el seu hàbitat natural i font de salut i de benestar també per les persones».