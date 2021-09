Els veïns de la Seu d’Urgell i l’Alt Urgell tenen avui una oportunitat per elevar les seves queixes pel que fa a la relació amb empreses i institucions. El Consell Comarcal ha anunciat que l’equip del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, serà avui, 14 de setembre. a la capital alt-urgellenca per «atendre les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre una actuació de l’Administració pública i també contra les empreses que presten serveis d’interès general, com ara llum, aigua i gas».

Segons ha detallat l’òrgan comarcal, els delegats d’aquest òrgan depenent del Parlament de Catalunya atendran les visites presencials a les instal·lacions del Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), les quals estan situades a la tercera planta de l’edifici de les Monges de la Seu.

En paral·lel, també s’ofereix als ciutadans la possibilitat de fer les consultes en format telemàtic, ja sigui per videoconferència o per trucada telefònica. En tots els casos, cal concertar prèviament l’entrevista al telèfon 900 124 124 o a l’adreça de correu electrònic sindic@sindic.cat. L’acció de la Sindicatura de Greuges forma part del seu programa d’atenció propera al territori.