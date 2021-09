La Seu d’Urgell acollirà aquest cap de setmana 25 i 26 de setembre la segona edició de Pine Peaks, el festival rockabilly del Pirineu. Es tracta d’un esdeveniment organitzat pel Club de Vehicles Clàssics de l’ Alt Urgell amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu i Turisme Seu, que reuneix amants dels vehicles americans i de la música swing i rockabilly. Segons han informat des de l’Ajuntament de la Seu, les activitats es faran al pàrquing del Doctor Peiró i s’iniciaran el dissabte amb l’arribada dels primers vehicles i participants. A partir de les quatre de la tarda s’hi farà una exhibició de ball en línia, i de les sis a les vuit del vespre una sessió d’iniciació al swing així com una ballada oberta amb l’assessorament dels membres de We Swing Pirineu. A les deu de la nit es farà un concert amb el grup de Rockabilly Charlie Hightone and the Rock It’s, a la pista polivalent de la zona esportiva municipal.