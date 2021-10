La Seu d'Urgell acollirà la 27a Fira de Formatges Artesans del Pirineu –dins de Sant Ermengol- des del 15 al 17 d'octubre i en un context sanitari favorable, tenint en compte que les dades epidemiològiques actuals indiquen que l'Rt se situa en 0,28 i que el risc de rebrot és de 2,25 a la capital alt-urgellenca. Tot i això, el format s'ha hagut d'adaptar a la pandèmia, situant un total de 177 parades a l'aire lliure i sense que les del sector de l'alimentació puguin oferir degustacions. L'alcalde, Francesc Viaplana, ha dit que des de l'organització se senten "molt orgullosos" per poder recuperar "la necessària presencialitat" i ha anunciat que el certamen serà inaugurat pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.

Viaplana ha explicat que tot i que l'edició d'enguany de la fira no serà com les que s'organitzaven abans de la pandèmia, hi haurà presents prop d'una quarantena de formatgeries artesanes del Pirineu, ubicades a l'avinguda del Camí Ral de Cerdanya. Allà també se situarà la convidada d'enguany, la Formatgeria Serra de Llodrà procedent de Manacor, a Mallorca.

Mentrestant, els productors de proximitat estaran a la plaça dels Oms, l'autofira i les 'food trucks' s'ubicaran a l'aparcament del costat del carrer Doctor Peiró i les parades d'artesania ocuparan tant el passeig Joan Brudieu com el carrer Major. Per la seva banda, el vicealcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha dit que s'ha treballat per fer un fira "segura", fent-la sortir al carrer per evitar possibles aglomeracions de persones en espais interiors. A més, ha detallat que al recinte, que estarà perimetrat, hi haurà vigilants per controlar els aforaments i el compliment de les mesures sanitàries.

S'adaptarà segons l'evolució del virus

Finalment, ha detallat que continuaran seguint l'evolució sanitària per veure si aquesta permet aplicar mesures "més laxes" o si, per contra, els indicadors obliguen a reforçar les ja previstes en aquest moment. Mentre, la tinent d'alcalde de Promoció de la ciutat, Mireia Font, ha explicat que l'aula de tast estarà ubicada a la Pista Polivalent i que ja s'ha obert el termini per adquirir les entrades. En aquest emplaçament, però a porta tancada i amb un test d'antígens previ als membres del jurat, també es farà el concurs de formatges. A més, pel que fa a la nova versió infantil del certamen, s'han seleccionat deu alumnes de 5è i 6è de primària d'escoles de la Seu d'Urgell que han rebut una formació a càrrec del formatger Salvador Maura i la Fundació Alícia.