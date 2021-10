L’institut d’estudis secundaris la Valira de la Seu ha inaugurat aquest mes un nou equipament intern destinat a la millora de l’estudi dels seus alumnes. El nou espai porta per nom Atrium i consisteix en una sala de mides reduïdes dissenyada per al confort i el treball. La sala està pensada per convertir-se en un punt de trobada d’alumnes per celebrar-hi reunions de treball i reflexió amb la supervisió dels docents. Segons ha explicat el centre, l’Atrium s’ha estrenat amb una reunió de treball dels alumnes de primer d’ESO amb el professor de català. El nou entorn de treball i reflexió també servirà per acollir-hi exposicions temporals de treballs i expressions artístiques realitzades pels alumnes. Amb aquest objectiu, la nova sala inclou la possibilitat de penjar material escolar en plafons de suro. La direcció de la Valira té previst establir comunicacions periòdiques sobre els treballs que s’hi exposin.