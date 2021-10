La Seu d’Urgell estrena aquest divendres una escultura dedicada al president de la Generalitat Lluís Companys. L’obra, de l’escultor cerdà Ernest Altés, ornamentarà la rotonda de davant la plaça del centre cívic de les Monges, en un dels eixos viaris més importants del centre de la ciutat.

El mateix escultor ha explicat que la peça consta de dos elements bàsics, un bloc de pedra tallat en quatre parts i un enreixat de vuit barrots forjats de ferro, en format d'U. Aquesta configuració vol ser «un símbol de les presons que no van aconseguir doblegar i la fermesa de les conviccions del President Companys». En paral·lel, l’Ajuntament ha informat que el gran bloc de pedra que fonamenta el conjunt escultòric s’ha extret de la pedrera de la Guàrdia. En aquest sentit, «s'ha triat tant per la seva tonalitat roja, que simbolitza les quatre barres de la bandera catalana, com per la pertinença a l'Alt Urgell i la proximitat de la beta a la ciutat de la Seu». L’escultura s’inaugura avui a la una.