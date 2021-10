Els ramaders que han participat de forma virtual a la subhasta de vedells de la Federació Catalana de raça Bruna dels Pirineus (Februpi) han més que triplicat als que aquest dimecres s'han desplaçat presencialment al Centre de Testatge de Bellestar. Des de l'organització s'ha apostat enguany per combinar tots dos sistemes, vist l'èxit que va tenir la via telemàtica implantada arran de la pandèmia.

Així, els assistents han pogut veure en una pantalla el preu que oferien la resta de licitants, que han seguit el transcurs de l'acte a través d'un grup de WhatsApp. A la subhasta s'han ofert cinc femelles de tres anys, pròximes a l'edat del primer part, i disset mascles que poden actuar com a sementals en una explotació de vedells.

Els vuit licitants presencials provenien de l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, el Solsonès, Osona i el Ripollès, mentre que els altres 27 que ho han fet per WhatsApp són d'altres comarques catalanes i de zones com la de Terol, entre d'altres. El gerent de la Februpi, Martí Orriols, ha explicat que s'ha optat per combinar els dos sistemes perquè els ramaders "tenien ganes de poder-se tornar a trobar" i, alhora, facilitava la participació a aquells que no poden desplaçar-se al centre de testatge i volen comprar un vedell.

De fet, els exemplars que se subhasten porten sis mesos en aquest equipament situat dins les instal·lacions de l'Escola Agrària del Pirineu, ubicada al nucli de Bellestar, a Montferrer i Castellbò. En aquest període se'ls fan diverses proves de creixement, comportament, greix infiltrat, diàmetre de la pelvis i qualitat seminal, entre d'altres, abans que els ramaders puguin adquirir-los. Orriols ha dit que tot plegat serveix per saber quins són els millors exemplars per a la reproducció i qualitat del producte.

El gerent de la Februpi ha detallat que el preu de sortida dels mascles ronda entre els 1.300 i els 1.500 euros i que, en el cas de les femelles, es parteix d'un valor fix de 1.500 euros per animal. A la subhasta d'aquest dimecres, l'exemplar més car que s'ha venut ha estat per un import final de 2.500 euros.