La Federació Catalana de Raça Bruna dels Pirineus (Februpi) ha celebrat aquesta setmana la subhasta de vaca bruna del Pirineu de manera telemàtica. En l’operació de compra hi han pres part el triple de ramaders via telèfon que de manera presencial al Centre de Testatge de Bellestar, a l’Alt Urgell. En aquest sentit, des de l’organització s’ha apostat aquest any per combinar els dos sistemes vist l’èxit que va tenir la via telemàtica implantada arran de la pandèmia. Així, els assistents han pogut veure en una pantalla el preu que oferien la resta de licitants, que han seguit el transcurs de l’acte a través d’un grup de WhatsApp. A la subhasta s’han ofert cinc femelles de tres anys, pròximes a l’edat del primer part, i disset mascles que poden actuar com a sementals en una explotació de vedells. Els vuit licitants presencials provenien de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, el Solsonès, Osona i el Ripollès, mentre que els altres 27 eren d’altres comarques catalanes i de l’estat espanyol.