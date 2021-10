L’Hospital de Cerdanya ha renovat l’acord amb l’associació La Capsa dels records amb la qual completa el nou protocol d’acompanyament i suport a les famílies que pateixen una mort perinatal i gestacional. Després d’esgotar les deu Capses dels Records per protocols aplicats en els últims anys, pròximament el centre mèdic rebrà una nova remesa de Capses.

L’equip de llevadores de l’Hospital transfronterer és l’encarregat de coordinar i aplicar el nou protocol d’acompanyament a les mares i famílies que han de superar aquest tipus de dol. Per fer més humà aquest procés, compten amb l’ajuda d’unes Capses dels Records que aporta l’entitat que porta el mateix nom, al qual ara l’Hospital li farà una donació d’uns cent euros. La llevadora cerdana Laia Graña ha explicat que es tracta de capses molt treballades que contenen elements com ara un àlbum de fotografies, embolcalls i altres peces de roba fetes a ma, espelmes o pots de vidre amb llavors per plantar amb les cendres per fer el ritual de comiat. Graña ha explicat que «desgraciadament en els últims anys hem hagut d’acompanyar bastants òbits i se’ns han acabat les capses de la talla mitjana, que és la que correspon als prematurs, de manera que en vam tornar a demanar per intentar acompanyar aquests tipus de casos de la millor manera». La llevadora ha remarcat que «poder elaborar tot un contingut de records ajuda molt a passar el dol i a encarar-lo en una segona fase».

Amb el que contenen les capses, les famílies, moltes de les quals no han comprat encara res per vestir els fills, poden vestir els nadons per acomiadar-se’n d’una manera més digne que no pas amb una peça del quiròfan. L’ús de les capses complementa el protocol d’acompanyament establert pel nou equip de llevadores des de l’any 2018, quan es va renovar.

Des de l’Associació Capses dels Records han argumentat que «les capses són obertes a incloure-hi més elements que la família cregui oportú per tal de fer que el record del seu nadó es mantingui present amb ells i la resta de membres. Un de cada quatre embarassos no arriba a bon terme i als hospitals cada cop hi ha més consciència d'aquesta situació. És per això que, junt amb protocols d'actuació, que van des de l'atenció psicològica fins a grups d'ajuda mútua, han incorporat les capses i que els ajuden a acompanyar a aquestes famílies en els durs moments que han de passar». L’associació, amb seu a Tordera, compta amb més de 150 voluntaris que confeccionen de forma artesanal cada un dels elements que formen les capses. A part d’aportar les capses als hospitals, l’Associació organitza diversos grups d'ajuda mútua (GAM) per a les famílies que ho necessiten amb el suport d'una psicòloga especialitzada en dol perinatal.