La ministra de Ciència i Innovació del govern espanyol, Diana Morant, serà l'encarregada de clausurar la 32a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, que tindrà lloc aquest dijous i divendres a la Seu d'Urgell. Mentre, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, impartirà la conferència inaugural de l'esdeveniment, que enguany està centrat en la resiliència del món econòmic davant la pandèmia. Tots dos actes es duran a terme aquest divendres, mentre que dijous hi ha programada una benvinguda als 450 empresaris i emprenedors que assistiran a les jornades. L'acte anirà a càrrec de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, i el president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes.

A la trobada hi participen diversos professionals com ara l'entrenador i preparador físic de tennis, Toni Nadal; l'empresari i fundador de la Zero Emissions Research Initiative (ZERI), Gunter Pauli; el catedràtic d'Economia a IESE Business School, Jordi Gual; o el president de Lead To Change, Xavier Marcet, entre d'altres.