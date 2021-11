Més d'un centenar de persones participen aquest dilluns a la 7a edició del Workshop Ocupacional que té lloc al Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu, a la Seu d'Urgell. Enguany hi ha 45 ofertes de feina disponibles per part d'una vintena d'empreses, gairebé la meitat de les quals són andorranes i la resta de les comarques pirinenques de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Pel que fa al perfil d'inscrits, des de l'organització expliquen que és més variat que en anys anteriors i que s'han notat els efectes de la crisi de la covid-19, tant amb la caiguda de l'ocupació durant els confinaments com els símptomes de reactivació actuals. De fet, la millora de la situació sanitària ha permès recuperar el format presencial de l'esdeveniment.

La tècnica de treball de l'Alt Pirineu i Aran a l'Oficina Jove de l'Alt Urgell, Íngrid Colilles, ha assegurat que enguany hi ha hagut una bona resposta per part de les empreses i les persones que participen al workshop. En aquest sentit, ha detallat que hi ha diverses ofertes que tenen a veure amb el sector serveis o amb la campanya turística d'hivern i que, tot plegat, indica que l'economia s'està reactivant i que el territori va camí de la recuperació de la situació que hi havia abans de la pandèmia. Colilles també ha volgut destacar, però, que hi ha llocs de feina d'empreses d'altres sectors que estan creixent a les comarques pirinenques.

En el marc del workshop s'esperen fer més de 250 entrevistes, ja que la majoria dels participants s'han inscrit a més de dos ofertes. En aquest sentit, la tècnica de treball de l'Oficina Jove destaca el fet que enguany hi ha nous perfils que s'han sumat a l'esdeveniment, a banda de joves i persones desocupades de llarga durada que, majoritàriament, es venien registrant en edicions passades. El Workshop Ocupacional està organitzat conjuntament per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'Oficina Jove de l'Alt Urgell i el Consorci Alt Urgell Cerdanya, amb el suport del Servei Català d'Ocupació i el govern d'Andorra.