L’Ajuntament de la Seu ha iniciat la instal·lació de menjadores al parc del Segre, el parc del Valira i el parc del Cadí. Les menjadores són de diferents tipus d’aliment pels ocells com ara pipes, negrilló, cacauets i de llard per tal de cobrir la necessitat del màxim d’espècies diferents com ara caderneres, lluers, mallerengues, verdums i pardals.

Les menjadores s’instal·len principalment a la zona de jocs infantils, en punts on es facilita l’observació d’ocells, ja que l’atuació també te un objectiu d’educació ambiental a la població. El consistori també ha instal·lat menjadores per esquirols. En total s’han instal·lat 25 menjadores als diferents parcs de la ciutat. Aquest any l’Ajuntament també preveu instal·lar sis caixes niu per a rapinyaires per tal d’afavorir la nidificació d’espècies d’ocells com ara el gamarús, el xoriguer comú, el xot i l’òliba. La instal·lació de les menjadores es complementa amb la instal·lació de caixes niu a diversos parcs de la ciutat. En total es troben instal·lades un total de 31 caixes al parc del Segre, al parc del Valira i de l’Horta del Valira.