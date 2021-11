La Cerdanya busca deu persones enteses en diversos àmbits perquè s’incorporin en el nou ens de gestió turística que ha de substituir el departament del Consell Comarcal fins ara responsable de la promoció de la comarca. Es tracta de deu persones representants dels cinc eixos estratègics del nou Pla d’Acció Sectorial en l’àmbit del Turisme de la Cerdanya (PAS) que se sumaran al seu òrgan directiu, el Cercle de Coordinació del PAS.

El Cercle de Coordinació de la nova gestió turística de la comarca estarà format per tres representants polítics, tres persones tècniques i dues persones especialitzades o amb experiència dels en cada un dels cinc eixos estratègics del PAS, és a dir Turisme sostenible i conscient;Desestacionalitzar i diversificar;Impacte ecosocial positiu;Comunicació i promoció i Governança. Per trobar les deu persones represetants els cinc eixos, el Consell Comarcal i una empresa especialitzada en processos participatius ha activat un procés d’eleccions obert a tota la ciutadania. Així, poden participar d’aquestes eleccions les persones majors de 16 anys que estiguin empadronades a la comarca o hi tinguin segona residència o les que participen d’alguna activitat econòmica i administrativa relacionada amb el turisme a la Cerdanya.

Segons han explicat des del Consell Comarcal, «les eleccions sense candidatura són un mètode sociocràtic, en el que no hi ha persones candidates sinó que es poden escollir a les persones que es vulguin, és per això que cal proposar a dues persones com a membres de cada un dels cinc eixos». Des de l’ens comarcal han remarcat que els candidats proposats han de complir un conjunt de criteris: «diversitat d’edat, gènere, sector i dispersió territorial, per tal d’assegurar que el Cercle de Coordinació sigui un espai divers». Una vegada fetes les eleccions i el recompte de vots, els responsables del procés preguntaran a les persones amb més votacions si accepten el càrrec pel qual se’ls ha escollit. Els candidats tenen dret a negar-se i en aquest cas, se seleccionarà el següent de la llista, tenint sempre en compte els criteris establerts. Les eleccions estaran obertes fins a final de mes al portal https://pascerdanya.resilience.earth/processes/tria-organ-de-govern-del-pas.

El Consell Comarcal ha emfatitzat que «el Pla d’Acció Sectorial en l’Àmbit del Turisme de la Cerdanya 2019 – 2023, ha esdevingut una guia indispensable que planteja el desenvolupament de la comarca a través del turisme com a una eina per dinamitzar l’economia, i on l’impacte del sector esdevingui positiu tant per la població i la cultura, com per la naturalesa i el patrimoni... Amb aquest òrgan de coordinació comença una nova fase del PAS, que reestructura Turisme Cerdanya a través d’un Cercle de Coordinació».