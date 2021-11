Les precipitacions de la llevantada han deixat aquest dimecres gruixos de neu importants a la Cerdanya (més de 20 cm) i a les cotes altes del Berguedà. Una nevada benvinguda especialment en terres ceretanes que permetrà que la temporada d'esquí arrenqui ja divendres mateix.

La primera estació a obrir serà Masella aquest 26 de novembre, tal com ha anunciat a través de les xarxes socials. En les properes hores, l'estació preveu anunciar quines pistes i remuntadors estaran disponibles.

El primer torn de tempestes que ha arribat al Pirineu durant la nit de dimarts a dimecres ha deixat la cota per sobre dels 1.300 metres d’altitud, la qual cosa ha permès els pobles de la vall, amb la capital Puigcerdà a la cota dels 1.100 metres, estalviar-se les complicacions pel mantell blanc que sí que cobreix els pobles de més alçada. La pluja al fons de la vall ha deixat en aquestes primeres hores de temporal uns 11 litres per metre quadrat segons les dades recollides per Meteo Puigcerdà.

La nevada, que ha arrencat ja per sota dels 1.300 metres a mig matí de dimecres, ha activat tots els engranatges de les estacions d’esquí per tal d’obrir ja aquest divendres. En aquest sentit, des de Masella ja han remarcat que iniciaran la temporada tan bon punt sigui possible amb el repte, com cada campanya, de ser la primera estació del Pirineu en obrir. De la mateixa manera, la Molina tenia fixat aquest cap de setmana per obrir els remuntadors, de manera que serà possible.

Cadenes i un atrapat a Alp

A causa de les nevades, el Servei Català de Trànsit ha recordat que durant els episodis de neu és obligatori circular amb cadenes. Entre les que han requerit l'ús d'aquest element es troba la GI-400 a Alp. En aquesta mateixa carretera, concretament en el punt quilomètric 60, els Bombers de la Generalitat van haver d'ajudar aquest dimarts a la nit un vehicle atrapat per la neu que no portava cadenes.

La neu també ha fet que es restringeixi temporalment el pas de vehicles pesants a l'N-260, entre Planoles i Urtx. Les màquines llevaneus ja treballen per netejar els vials cerdans, tal com es pot veure al perfil de Twitter de Trànsit. És en aquest perfil on el servei de trànsit ha informat que a les dues del migdia també s'ha tallat la BV-4024 a Bagà per risc d'allaus.

⚫❄ Tallada la BV-4024 a Bagà (Coll de Pal) per risc d'allaus — Trànsit (@transit) 24 de noviembre de 2021

La cota de neu es desploma al Berguedà

La cota de neu també s’ha desplomat aquesta matinada a l’Alt Berguedà fins als 800 metres, i diversos pobles -on no estava previst que la neu hi fes acte de presència- s’han despertat amb una petita enfarinada. A Castellar de n’Hug, Saldes i Gósol s’han despertat amb uns 5 centímetres de neu. A més, a Sant Julià de Cerdanyola – que no arriba als 1.000 metres-, també hi havia els camps i les teulades emblanquinades. Fins i tot a Bagà, a 800 metres, s'ha registrat 1 centímetre de neu segons el Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, per anar de Bagà fins a Coll de Pal es necessiten cadenes.

ℹ En aquests moments és obligatori circular amb #cadenes a 3 vies per #neu:



❄ GI-400 a Alp

❄ BV-4024 a Bagà

❄ BV-4243 a Castellar del Riu



🚛 A l'N-260 s'ha restringit el pas de vehicles pesants entre Planoles i Urtx per #neu/gel #SCT pic.twitter.com/MnHDsblBcI — Trànsit (@transit) 24 de noviembre de 2021

Més generosa ha estat la nevada a l'antiga estació d'esquí dels Rasos de Peguera - a 15 quilòmetres de Berga- on aquest dimecres al matí s'hi acumulaven 25 centímetres, segons ha anunciat a través de les xarxes socials el mateix xalet-refugi. A primera hora del matí, era necessari l'ús de cadenes per arribar a la zona de les velles pistes d'esquí.