Puigcerdà i la Cerdanya han fet una passa més en la integració total de les persones amb discapacitat activant un programa inclusiu de patinatge sobre gel, un dels esports que caracteritza de manera específica els veïns de la vall.

El nou programa ha estat possible gràcies a la col·laboració entre les entitats de la comarca que treballen en l’àmbit de la integració de les persones amb necessitats especials, com ara la Fundació Adis d’ajuda a les persones amb discapacitat i la Fundació Tallers de Cerdanya. Aquestes entitats s’han sumat a una iniciativa de la Federació Espanyola d’Esports de Gel i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern i, alhora, també hi ha pres part l’equip de bàsquet inclusiu entre Llívia i Puigcerdà Únics Cerdanya, que aquest any ha iniciat l’activitat esportiva, i alumnes de l’institut Pere Borrell de Puigcerdà. Així, la primera jornada de patinatge sobre gel inclusiu s’ha desenvolupat a la pista de Puigcerdà amb la participació d’una trentena de persones en paral·lel a altres sessions celebrades a la resta de la dotzena de ciutats de l’Estat espanyol que tenen pista de gel. Es dona la circumstància que, tot i que molts dels participants en l’activitat tenen contacte amb el patinatge sobre gel a través d’amics o familiars, molts no l’havien practicat mai. Per això, un equip de tècnics va conduir l’activitat a través de jocs , als quals sí que estan acostumats els nous patinadors. L’objectiu del projecte és poder formar en el futur un equip de patinatge estable.