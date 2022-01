La Marxa Pirineu memorial Frederic Roura ha obert el termini d’inscripcions per a una 28a edició que se celebrarà el diumenge 23 de gener. La participació a la prova, que es farà entre les pistes d’esquí nòrdic de Lles i Aransa, té un cost de 18 euros per als esquiadors federats i de 20 euros per als no federats.