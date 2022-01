L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha estrenat el càrrec d’alcalde en una visita al principal d’Andorra, on ha estat rebut pel cap de Govern, Xavier Espot. Els dos caps polítics han tractat qüestions d’interès bilateral en el marc de la cooperació transfronterera entre l’Ajuntament i l’estat, segons han informat fonts del govern d’Andorra. Així, entre les qüestions tractades n’hi ha sobre els àmbits de la salut, el mercat laboral, les connexions del territori com ara l’aeroport d’Andorra Pirineus i els projectes econòmics beneficiosos per a les dues parts. Viaplana i Espot han acordat impulsar una major cooperació transfronterera en matèria laboral a fi efecte de beneficiar els veïns d’un i altre costat de la Farga de Moles.