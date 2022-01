Una vegada tancada la caixa de la recaptació de tots els actes en favor de la Marató de TV3, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha fixat en 5.037 euros els fons obtinguts per a la causa solidària. Aquesta és ja la xifra definitiva després d’haver-se celebrat el Concert de Reis de la Coral Signum, així com d’haver obtingut l’import final de l’urna solidària que fins fa pocs dies tenia oberta el Bar Dandy per recollir diners, segons ha remarcat el mateix consistori. Els diners s’han obtingut gràcies a les prop d’una vintena d’activitats organitzades pel teixit associatiu de la ciutat. La recaptació d’aquesta 30a edició de la Marató es destinarà a millorar la qualitat i l’esperança de vida de les persones afectades per problemes de salut mental. Dels actes celebrats, els que han aconseguit més diners han estat la calderada solidària organitzada per la Confraria de Sant Antoni Abat amb 1.282 euros i l’aportació solidària de l’Esplai de la Gent Gran, amb 500 euros.