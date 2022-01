Els comuns han criticat la consulta que el Govern farà entre els ciutadans de l'Alt Pirineu i Aran per decidir si volen uns Jocs Olímpics d'Hivern el 2030 sense haver presentat el projecte concret a la ciutadania. També carreguen contra l'executiu per deixar fora del cens els habitants del Solsonès, Ripollès i Berguedà. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha afirmat que els Jocs són "una quimera i una farsa". "No se sap si les infraestructures plantejades estan pensades per a les necessitats de la gent o en els seus visitants", ha lamentat, i ha insistit que l'esdeveniment no representa "el futur econòmic del Pirineu ni el model de transformació que necessita el país".

Els comuns argumenten que els Jocs Olímpics d'Hivern fan que el territori sigui "depenent d'una economia feble" i els continuen fent dependre del clima. A més, auguren que l'emergència climàtica "impedirà que hi hagi prou neu" per poder celebrar el certamen. "El més greu és que els mateixos promotors tenen estudis que ho confirmen", ha afegit Mena.