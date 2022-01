Els Jocs d'Hivern han protagonitzat la roda de premsa del Govern d'aquest dimarts, posterior al Consell Executiu. La portaveu, Patrícia Plaja, ha argumentat que la consulta sobre la candidatura de Barcelona-Pirineus es farà només a l'Alt Pirineu i Aran perquè és on hi haurà un "major impacte positiu", descartant així novament la participació de Solonès, Berguedà i Ripollès. Així, ha afegit que l'executiu "tindrà en compte" l'opinió dels territoris pre-pirinencs perquè podran participar de les comissions estratègiques: "Ningú quedarà al marge". Plaja ha subratllat que "Catalunya és qui ha d'impulsar la candidatura", després que el president d'Aragó, Javier Lambán, avisés que "no hi haurà Jocs" si els dos territoris no conformen una candidatura "al mateix nivell". "Estem oberts a col·laboracions", ha respost Plaja.

D'altra banda, Plaja també ha informat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà aquest divendres amb el propi Lambán. El cap del Govern, però, està pendent de l'evolució personal de la covid, ja que és contacte estret d'una persona positiva. Plaja ha assegurat que la intenció d'Aragonès és parlar amb Lambán de diversos temes, entre els quals els Jocs Olímpics d'Hivern, però també la gestió de la pandèmia i la situació econòmica i social, així com els fons Next Generation.