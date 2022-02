L’Ajuntament de Bolvir ha iniciat les obres d’una nova actuació urbanística que té com a finalitat crear la nova plaça del poble i així completar la remodelació del centre al voltant de la nova casa consistorial a l’històric edifici del Cal Fanxico.

Les obres han començat aquesta setmana i permetran la construcció del que ha de ser la nova plaça del poble, un gran espai central on s’hi celebraran els actes populars i culturals a l’aire lliure. La intenció de l’equip de govern municipal és poder inaugurar-la el 15 de maig coincidint amb la Festa Major de Sant Isidre. Segons ha informat el mateix Ajuntament, «l’equip de govern es troba molt il·lusionat amb el projecte i espera poder celebrar actes i concerts com més aviat millor». La plaça es troba situada davant dels porxos de Cal Fanxico, on hi ha diversos serveis municipals com ara la biblioteca, el consultori mèdic, l’auditori i l’edifici de l’Ajuntament.

La nova plaça farà uns 2.000 metres quadrats i, segons la intenció del mateix Ajuntament, està pensada per esdevenir el principal punt de trobada de la vida social. Això completarà el desplaçament de l’epicentre vital de la població iniciada la dècada passada amb el trasllat de l’ajuntament. Les obres iniciades aquesta setmana les porta a terme l’empresa Servi obres Quertal SLU i tenen un pressupost de 980.374 euros. L’actuació també inclou la pavimentació del pàrquing de l’ajuntament i l’adequació dels baixos de la nova plaça.