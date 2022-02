«El paisatge cerdà no es pot preservar sense la pagesia». Una de les línies de treball que l’informe defensa amb més contundència és la necessitar d’evitar que l’activitat agrària de la Cerdanya pugui desaparèixer a mitjà i llarg termini. És per això que proposa recuperar les varietats de cultius i races animals autòctones, al considerar que fins i tot pot ser un valor important del qual es derivin altres activitats econòmiques més enllà del sector primari, com ara el turisme rural, la gastronomia o les fires.

En aquest sentit, apunten que cal «consolidar» i «fomentar» les denominacions d’origen protegides de formatge i mantega. D’altra banda, el llibre assenyala que cal promoure fórmules de protecció i gestió dels paisatges d’interès agrari de les petites planes al·luvials lligades als principals cursos, a més dels espais agrícoles singulars per tal de garantir-ne la conservació i la promoció. Una altra proposta passa per conservar i fomentar la presència de les tanques vedres i arbrades a les parcel·les agrícoles, «que són un dels elements característics del mosaic en camps de cultiu de la plana». També demana que «es faci valer» el patrimoni històric associat als cursos fluvials.