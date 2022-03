La Diputació de Girona ha presentat i posat a disposició dels municipis petits de la demarcació un document per l’organització de consultes i accions de participació ciutadana. La guia és un manual realitzat pel Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència de la Diputació de Girona i té per objectiu facilitar l’elaboració del reglament de participació ciutadana en micropobles i municipis petits de les comarques gironines. Des de la Diputació han argumentat que es tracta d’«una proposta normativa per ajudar els ajuntaments a definir un model de governança relacional i participatiu que compti amb la ciutadania i el teixit associatiu en el procés de definició de les polítiques públiques. La proposta de reglament, que s’ha treballat durant un any conjuntament amb els ajuntaments, permetrà als micropobles i als petits municipis donar validesa jurídica als seus processos participatius».