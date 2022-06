La biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà ha tancat dues setmanes per tal d’executar la fase final del projecte d’ampliació i redistribució dels diversos espais que ofereix. L’equipament, que presta un servei d’àmbit comarcal, reobrirà el dia quatre de juliol amb l’estrena d’un espai temàtic dedicat al Pirineu amb més de 3.000 referències, i una sala per a videoconferències que donarà sortida a una de les demandes dels usuaris.

Les obres contemplen la ubicació al pis de baix de la sala infantil i el nou espai polivalent, que donarà a les noves dependències guanyades al costat del Passeig 10 d’Abril. Al primers pis, on hi havia la sala infantil, s’hi crearà la col·lecció Pirineus, que serà una de les més completes de la demarcació amb unes 3.000 referències, i el nou espai per a videoconferències. Segons ha explicat la directora de l’equipament, Maria Àngels Terrones, serà un equipament que permetrà escoltar conferències, parlar o assistir a retransmissions per Internet sense interferir en l’ambient de la biblioteca: «posem per cas que algú ha de fer una videoconferència i la connexió a Internet de casa no li funciona, doncs aquí tindrà un espai tant per fer-la; la gent ens ho demanava cada vegada més per fer exàmens orals, assistir a una classe, una reunió de feina, una visita mèdica o escoltar una conferència i no ho podíem oferir». Terrones ha argumentat que «es tracta d’una demanda nova i aquests cubicles s’estan fent a molts llocs; nosaltres no entrem a mirar on es connecten els usuaris a través de la wifi de la biblioteca, de manera que amb el servei de la sala de videoconferències farem el mateix, el que faci la gent als nostres espais no tenim perquè jutjar-ho». La sala infantil nova estarà ambientada amb una decoració que evocarà la llegenda de la Vella de l’Estany per tal que tingui una personalitat pròpia.

El projecte d’ampliació de la biblioteca Comtat de Cerdanya ha suposat una inversió de 471.000 euros dels quals 400.000 euros els ha aportat la Generalitat. La resta l’han aportat la Diputació de Girona i el mateix Ajuntament de Puigcerdà.