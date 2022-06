El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha certificat aquest dimarts la fi del projecte de candidatura dels JJOO d'Hivern per al 2030 fruit –ha dit- dels "enfrontaments polítics importants" que ha viscut el projecte. "Amb aquestes diferències ideològiques i polítiques de tota mena no podem seguir", ha dit. Blanco n'ha responsabilitzat Aragó, que –segons ha recordat- va rebutjar l'acord dels seus mateixos tècnics i no va acceptar tampoc un nou repartiment més favorable als seus interessos. No ha tancat la porta a una candidatura en solitari de qualsevol altre territori –com podria ser la de Catalunya o la d'Aragó- al 2034, perquè "tota la feina que hem fet no es pot perdre".

Blanco ha fet aquestes manifestacions en una roda de premsa després de la reunió de l'Executiva del COE. El president de l'organisme olímpic espanyol ha lamentat una "politització" de les negociacions amb arguments "en alguns casos basats en mentides i susceptibilitats", i ha assenyalat directament el president aragonès, Javier Lambán, que al seu entendre ha entorpit l'acord activament.

"Sense acord entre Catalunya i Aragó la candidatura no existeix". "Tots lamentem aquesta situació, perquè hi ha massa temps i il·lusions invertits", ha lamentat, i "perquè estàvem parlant d'un projecte que millora la imatge d'Espanya i tenia un retorn positiu pel que fa a la inversió". "No hem estat capaços de materialitzar-ho per diferències polítiques".

En aquest marc, Blanco ha obert la porta ara a una candidatura en solitari d'algun dels territoris de l'Estat. "Esperem que en un futur puguem presentar una candidatura sòlida", ha dit, perquè "no podem mantenir allò per què hem lluitat". "Si altres territoris volen presentar en el futur una candidatura que la presentin al COE i quan estigui aprovat parlarem amb el COI per fer-la viable", ha dit.

Ara, ha dit, "tothom ha d'assumir la seva responsabilitat", i el COE assumeix la seva "amb orgull".

Història d'un desacord

Blanco ha recordat que el 2021 el COE va enviar una carta al Comitè Olímpic Internacional (COI) anunciant una possible candidatura de Catalunya i Aragó als Jocs Olímpics del 2034, i des d'aleshores el seu organisme ha defensat els avantatges de celebrar els jocs a aquests territoris.

El president del COE ha recordat que va proposar crear una comissió de 12 persones (3 del COE, 3 de Catalunya, 3 d'Aragó i 3 del govern espanyol) que ha celebrat set reunions entre 2021 i 2022 i que va permetre assolir "un acord de distribució de les seus que va ser comunicat als governs".

Segons aquest repartiment, Aragó tenia 54 proves i Catalunya 42, amb 2.188 esportistes a Aragó i 2520 a Catalunya. Amb tot, ha destacat, el president d'Aragó, Javier Lambán, va enviar una carta dient que no estava d'acord amb els criteris de distribució acordats amb els seus propis representants.

A les següents reunions ja no hi va haver acord per modificar el que havia decidit la comissió tècnica.

Segons Banco, un cop situats en aquest punt el COE no podia imposar un repartiment diferent del que havia acordat la comissió tècnica, i calia que hi hagués un acord entre els responsables de Catalunya i Aragó.

En aquest sentit, ha recordat que Catalunya va acceptar passar cinc proves més a Aragó, a la Vall de Cerler, i a canvi cinc de les proves del patinatge artístic passaven a Catalunya.

A l'última reunió entre els governs, el 7 de juny, Aragó va presentar una proposta alternativa de distribució per lots on separava per modalitats masculina o femenina, i amb la que Catalunya no va estar d'acord.

Blanco ha lamentat que en el moment en què els representants polítics van entrar en escena no hi va haver acord, i malgrat "l'últim esforç" del COE, no s'ha pogut solucionar les discrepàncies.

Per aquest motiu, ha explicat que davant la situació ja ha comunicat al COI que l'Estat ara mateix no està en condicions de presentar una candidatura. "Aquest era un projecte que pretenia integrar, unir" i que estava "liderat per la societat", ha lamentat.