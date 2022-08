Llívia acull des d’avui la segona edició del Cerdanya Music Festival. Més enllà del que suposa com a proposta d’escena musical, es converteix en un potent reclam en la que és l’època turística per excel·lència de l’any a la Cerdanya.

El certamen s’ha d’allargar fins al dissabte dia 20, i comptarà amb deu concerts principals d’artistes reconeguts: destaquen Fangoria, Raphael, Loquillo o Stay Homas. Se celebrarà en una nova ubicació, després de deixar Alp i optar ara per un prat als afores de Llívia.

L’alcalde, Elies Nova, va destacar en la presentació que es tracta d’una proposta complementària a l’oferta que s’havia fet, de format més reduït, en un mes amb 200.000 visitants a la comarca.

L’organització valora com un èxit l’edició de 2021, on van participar més de 15.000 assistents i va comptar amb una ocupació mitjana del 75% als esdeveniments principals. Van esgotar entrades en quatre dels deu concerts.

Enguany, aquestes xifres ja s’han superat. Esperen «molt més públic» perquè la gent «ha fet confiança al festival i l’organització», després d’una edició «que va agradar molt». «La gent ja coneix el festival i ho relaciona amb Jardins de Pedralbes, que fem nosaltres», diu el responsable Martín Pérez, director de Concert Studio.

A principis de setmana ja es van superar les 15.000 entrades venudes, el total que es van comprar l’any passat, d’entre les 21.000 posades a la venda. I estan a punt de penjar el cartell d’entrades exhaurides per a dos concerts: God Save The Queen i Stay Homas. «És un tema psicològic: en el moment que anuncies els primers sold out, la gent espavila una mica més».

Les expectatives són positives sobre poder cobrir l’«alt pressupost», situat sobre els 1,4 milions d’euros. L’organització detalla que l’any passat es va poder cobrir just, i que ara han après algunes coses.

Els estiuejants, públic principal

L’organitzador celebra «l’alegria» que es van emportar l’any passat en veure quin era el perfil del públic assistent. No només hi va participar l’estiuejant, que evidentment també, sinó que un 15% dels assistents eren habitants de la Cerdanya. «La gent d’aquí venia i molt contenta. Estaven molt agraïts que passés. No existia un festival d’aquest tipus aquí», diu.

Segons detalla, mentre el 15% de les 15.000 entrades van ser comprades per cerdans, prop del 60% van ser venudes a estiuejants, gent amb segones residències o que estaven a càmpings i hotels, mentre la resta eren de fora. Destaca que han pujat les vendes de visitants francesos aquest 2022: «Tenen Llívia molt assimilada».

Tot i no tenir calculat monetàriament l’impacte sobre el territori, el responsable defensa que no només hi ha un impacte directe. «Fem campanya publicitària a tot arreu, és molt important», diu.

Insisteix en el «valor important» d’artistes internacionals que fan gira mundial. «Van a Llívia i igualen el festival a altres com el de Pedralbes», insisteix, citant Sara Baras o Kool & The Gang.

Pérez assegura que la gent de la Cerdanya agraeix que porten a la comarca a molts turistes, que aprofiten per passar-hi la tarda i fer nit. «Quan portes artistes coneguts, la gent es desplaça. Venen d’on sigui, estant de vacances, és agradable», diu sobre «un consum que la Cerdanya no tenia».

Espai i ‘flower power’, les novetats del festival

El Cerdanya Music Festival 2022 ocuparà un espai de 83.000 metres quadrats a Llívia, una superfície més gran que l’utilitzada a Alp. «És un lloc amb secret, passen coses que en una esplanada no passen», diu cofoi Martín Pérez, director de Concert Studio.

Celebra que l’indret és «molt més espectacular i gros», està envoltat d’arbres i «és més noble». «No és una esplanada rasa, té una petita edificació que ens permet jugar Dona un acolliment diferent. Que estigui envoltat d’arbres t’abriga, en tots els sentits», defensa l’organitzador. Preveu mantenir l’espai de cara a l’any vinent, també perquè està a peu de carretera i «es fa publicitat a ell mateix».

L’altra gran novetat serà la festa temàtica Flower Cerdanya Power, amb música en viu dels anys 70 i 80. «Quin èxit! La gent compra moltes entrades», ha celebrat també el responsable. Pérez detalla que l’any passat ja van veure que el seu públic volia el «concepte de festa» i poder ballar.

S’han venut prop d’un miler d’entrades per una festa que es basa en «una temàtica molt estudiada». Destaca que la gent ha fet fe cega, sense artistes anunciats.

Els concerts principals començaran a les 21 hores. Abans, a partir de les 18.30h, hi haurà actuacions d’artistes emergents i locals al village on, segons ha avançat l’organitzador, hi caurà el sol just a sobre fins a arribar al capvespre.

Fangoria serà l’encarregada d’obrir la programació avui, amb un cartell que completen aquesta setmana Sara Baras, God Save The Queen i Stay Homas, mentre, la Flower Cerdanya Power la tancarà. A partir del 15 d’agost, actuacions de Guitarricadelafuente, Kool & The Gang, Joan Dausà, Raphael, Niña Pastori i Loquillo.

Pérez detalla que l’oferta es dirigeix especialment a gent a partir dels 35-40 anys en amunt, ja que «els de 18 anys tenen moltes coses, però als nanos de 50 no els hi donen cap cosa».