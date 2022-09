Les institucions i els sectors agroalimentaris de la Cerdanya dels dos costats de la frontera estatal impulsaran un catàleg unificat general de productes que identifiqui el menjar fet a la vall. D’aquesta manera, ramaders i elaboradors podran accedir al mercat alimentari tant del sud com del nord del Pirineu indistintament del municipi on es produeixi, amb un segell identificador de la Cerdanya.

Aquest és un dels projectes que han acordat els alcaldes d’un i altre banda de la línia administrativa estatal que han participat aquesta setmana en l’Assemblea General d’Alcaldes, celebrada en el marc de la Diada de Cerdanya. Portaveus de la trobada de batlles han remarcat que per poder desenvolupar aquest projecte és necessari finançament i que, per tant, l’Assemblea General «ha acordat que cofinançarà el projecte per poder crear el catàleg». La creació d’aquesta eina de promoció lligada a un segell distintiu unificat pels productes de tota la Cerdanya és una reivindicació històrica del sector primari a fi efecte de multiplicar els mercats objectius dels formatges, làctics, embotits, carns, mel i altres productes fets a la vall.

En el mateix àmbit de la promoció del sector agroalimentari local, els alcaldes i alcaldesses reunits a Bolvir durant la jornada van acordar impulsar visites escolars també dels dos costats de la frontera als obradors i tallers dels elaboradors. Amb aquesta iniciativa, les institucions volen potenciar en les generacions de cerdans el sentiment de pertànyer a la vall tal com ho han fet ja altres activitats i actes anuals com ara el Dia de l’Arbre o la cerimònia del Cerdà de l’Any i el seu concurs de dibuix per triar-ne el cartell. En aquest sentit, des de l’organització de la Diada han remarcat que el seu objectiu és «aplegar els cerdans i cerdanes de l’alta i la baixa Cerdanya, i intentar crear i desenvolupar sinèrgies i projectes que puguin unir territorialment i lingüísticament la Cerdanya». La Diada, que va comptar amb una matinal de cultura popular, es va cloure amb el traspàs del testimoni a Ur, que organitzarà la de l’any que ve.