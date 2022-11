Les presidències dels consells comarcals de l'Alt Pirineu i la sindicatura d'Aran s'han reunit aquest dilluns al Pont de Suert per reclamar al Govern una major inversió al territori i que aquesta quedi recollida en la nova llei de pressupostos. A la trobada, s'ha fet una avaluació de la situació actual i s'ha arribat a la conclusió que cal executar-hi els projectes previstos per tal de revertir el dèficit d'inversions acumulat durant anys. A més, s'ha decidit demanar una reunió amb els nous responsables del Departament de Territori per tal d'avançar en la definició de la llei de muntanya i de territori. També s'ha constatat la necessitat de posar de manifest a la nova Agenda estratègica del Pirineu 2030 les particularitats d'aquesta zona.

Durant la trobada d'aquest dilluns s'ha parlat també de la necessitat que el Pirineu pugui tenir representació parlamentària directa a la cambra catalana, amb l'objectiu d'ajudar a defensar els interessos comuns d'aquest territori. Amb aquesta sessió es tancarà, probablement, una sèrie de trobades per part dels presidents i presidentes dels cinc consellers comarcals de l'Alt Pirineu i la síndica d'Aran celebrades durant aquest 2022. Durant l'any, el grup de treball de les presidències ha tractat aspectes importants com el greuge en el transport escolar, la consulta sobre els Jocs Olímpics d'hivern, la pèrdua de serveis bancaris, la futura llei de muntanya o les propostes de modificació de la llei de Territori, entre d'altres.