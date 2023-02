El nou partit Futur per Puigcerdà ha celebrat aquest dijous al vespre la primera «Conversa» del cicle que ha organitzat per tractar tots els àmbits de la societat fins les eleccions municipals. En aquesta primera trobada, celebrada al Museu Cerdà, el partit s’ha centrat en la gent gran amb la participació del jurista i gerontòleg Josep de Martí Vallés. En l’acte, que s’ha celebrat sota el lema «Quin futur volem per a la gent gran?», Vallés ha apuntat que «la demanda del que necessita la gent gran ha canviat i ens cal modificar el paradigma de la seva atenció. No estem acostumats a respectar el que vol la gent gran, que cada dia són més inconformistes», segons han explicat des de Futur per Puigcerdà. Des de la nova formació que lidera el candidat Francesc Armengol i aspira a governar, han apuntat que «el futur de la gent gran és un dels temes que més preocupen i ocupen a Futur per Puigcerdà».