Jordi Gassió ja és candidat a l’alcaldia de Puigcerdà a tots els efectes interns per Junts. La direcció nacional del partit ha desestimat el recurs que el militant Quim Vallès va presentar a la votació de l’alcaldable per considerar que fer-ho de manera presencial vulnerava un reglament que estableix que s’ha de fer telemàticament.

La junta nacional de Junts ha enviat a Puigcerdà una resolució en la qual explica que si bé és cert que el sistema de votació dels candidats va quedar establert en un reglament en el Consell Nacional celebrat el gener de l’any passat i que aquest fixava la votació telemàtica, un text posterior i de més rang n’apunta una excepció. Així, des del partit remarquen que «els estatuts van ser modificats el mes de juliol al Congrés Nacional celebrat a l’Hospitalet on es va aprovar una esmena viva en plenari que feia referència al caràcter de les votacions presencials i telemàtiques». El partit continua «en aquest sentit, s’establia que aquelles agrupacions o col·lectiu d’afiliats que no superessin els 100 militants, podien establir mecanismes de votació presencial». Així, l’òrgan responsable dels processos municipals interns de Junts conclou que «havent rebut la seva impugnació i analitzades les qüestions que s’han anat mencionant i resolent, constatar que l’assemblea de Puigcerdà va transcórrer amb total normalitat, apel·lant la voluntat d’obertura del partit...»

Sobre aquesta resolució, el militant que va impugnar l’assemblea de Puigcerdà ha decidit acceptar-la per bé que considera que encara te raó. Vallès ha explicat que «si bé és veritat que es va aprovar aquesta esmena, no va quedar reflectida als ni als estatuts ni al reglament, en conseqüència, no és vigent». Amb tot, Vallès ha remarcat que, havent parlat també amb la precandidata Carme Martí, ha optat per «deixar-ho córrer».

Per la seva banda, el ja plenament candidat Jordi Gassió ha apuntat que superat aquest entrebanc intern se sent molt satisfet i amb «moltes ganes» de posar-se a treballar en la candidatura amb l’equip local de Junts.