L’Ajuntament de Llívia engegarà aquesta setmana un nou sistema de relació entre la ciutadania i l’administració local inèdit a Cerdanya. Aquest pròxim dissabte l’alcalde, Albert Cruilles, rebrà els veïns en una reunió directa a fi efecte que el consistori mantingui el contacte de primera ma amb el poble per saber que hi passa i quins són els problemes del dia a dia. Les trobades s’aniran convocant esporàdicament en dissabte.

Les reunions es diran «Esmorzars amb l’alcalde» i es faran alguns dissabtes al matí a la sala de plens de la casa consistorial amb l’únic requisit per part dels veïns de fer una sol·licitud prèvia. Les trobades tenen com a finalitat «crear un acte obert als veïns que vulguin tenir una trobada regular amb la màxima autoritat local per parlar de la vila» i que, així, el mateix batlle pugui «recollir suggeriments o queixes». Per tal de possibilitar que les reunions siguin àgils i fructíferes, l’equip de govern limitarà les reunions al voltant de les deu persones i mirarà que en cada sessió hi hagi diversitat de tipologies a fi efecte d’anar cobrint tots els estrats de la societat. Si be el full per a inscriure’s-hi es pot descarregar del portal web municipal, la demanda s’ha de registrar presencialment a l’ajuntament en horari d’oficina. Els «Esmorzars amb l’alcalde» es faran a patir de dos quarts de deu del matí. En aquesta primera convocatòria l’Ajuntament ha anunciat ja trobades els dies tres de febrer, dos de març, 23 de març, 20 d’abril, 18 de maig i 15 de juny .

Els «Esmorzars amb l’alcalde», que ho seran de veritat amb un servei d’entrepans i cafès, serviran per establir una dinàmica de «proximitat i participació», segons ha remarcat el mateix alcalde. Cruïlles ha argumentat que «del que es tracta és que hi hagi comunicació amb el poble, que la gent pugui venir perquè li expliquem què fem, i perquè ho fem i, alhora, perquè ens exposin idees o projectes que tinguin».

Retorn al moviment de base

Es dona la circumstància que l’alcalde de Llívia i el seu equip de Fem Llívia, va sorgir d’un moviment veïnal convertit després el agrupació per concórrer a les eleccions. En aquest sentit, el mateix batlle va liderar el moviment per plantejar alternatives a l’anterior consistori. En aquesta línia, el nou espai de trobada ha de permetre l’equip de govern municipal «continua mantenint el pols de l’actualitat del dia a dia, del que passa als carrers», segons ha emfatitzat el mateix alcalde. Després de les sessions que ja han quedat programades, amb la inscripció oberta, l’Ajuntament te la intenció de mantenir el pla.

La Seu rep els veïns amb «L’alcalde t’escolta»

El dia onze de novembre l’Ajuntament de la Seu va estrenar el projecte de participació «L’alcalde t’escolta», amb el qual el batlle, Joan Barrera, rep els ciutadans per tractar aspectes concrets de la vida local. A la Seu les reunions es fan sense cita prèvia, personalment i amb una durada de quinze minuts. En les primeres trobades, que es fan els divendres al matí, hi han participat una desena de veïns pe parlar de la via pública, urbanisme i medi ambient entre d’altres.