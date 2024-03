El contracte de transport públic de l’Ajuntament de Puigcerdà amb el sector local del taxi per oferir una línia regular pel terme municipal va tenir l’any passat un dèficit de 43.000 euros, amb una mitjana d’ús de setze persones al dia en un municipi de 10.000 habitants. Amb aquestes xifres sobre la taula, que suposen que utilitza el servei el 0,1% de la població, el consistori ha replantejat el contracte amb els taxistes per, de moment, reduir el dèficit i, en els pròxims mesos, reformular el servei.

Des del mateix Ajuntament han confirmat que el servei de transport públic dels taxis es prestava des de l’any 2019 sense tenir el contracte vigent. Amb tot, el consistori hi tenia assignada una partida pressupostària de 46.000 euros, la qual es va veure corresposta en l’exercici del 2023 per uns ingressos de 3.000 euros en concepte de tiquets dels usuaris. Aquest escenari evidencia una pèrdua del 93% respecte la partida invertida que obliga l’equip de govern a replantejar el sistema sobre la base que un dèficit és assumible en tant que es presta un servei públic però que ha de ser menor, segons han explicat des de l’executiu municipal. Així, desd e la regidoria encarregada de la Mobilitat han apuntat que « l’Ajuntament, juntament amb el sector del taxi, ha impulsat la consolidació de la Taula del Taxi i ha estudiat un nou servei per l’usuari diari que ens permeti ser eficients i donar servei a tota la població que ho necessita. Per exemple, un servei de taxi a demanda». En aquest debat, inicialment el consistori mantindrà la mateixa partida pressupostària pel 2024 «amb la intenció trobar la millor solució, però, mentre es busca l’encaix més adient, ha decidit ajustar el servei a les franges horàries més concorregudes per millorar-ne l’eficiència», segons han explicat des de la regidoria.

Les franges horàries que ha decidit mantenir l’Ajuntament a partir d’aquest proper u de març i per als pròxims mesos són les de les vuit, nou i deu del matí. Aquestes puntes horàries s’ajusten a un servei que suposa el 66% dels usuaris, segons les estadístiques que ha formulat l’equip de govern en coordinació amb els taxistes. Amb aquest ajustament el consistori preveu aconseguir una reducció de la despesa municipal per valor de 20.000 euros, la qual cosa suposa quasi la meitat de l’actual dèfict. Mentrestant tècnics municipals i taxistes analitzaran «la fórmula més apropiada per aquestes setze persones de mitjana diària que en fan ús» i aconseguir «un nou servei de taxi-bus modern, eficient, ben publicitat, amb una concessió del servei al dia, i que pugui ser útil a moltes persones al més aviat possible».