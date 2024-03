L’Ajuntament de Puigcerdà ha refet l’entrada a la galeria subterrània del Passeig 10 d’Abril per tal que en un futur pugui rebre visitants en el marc del projecte turístic sobre els túnels que hi ha al subsol del nucli antic i, alhora es pugui preservar l’accés amb més seguretat. Les obres han permès evitar un perill per als vianants perquè en els últims anys el forat al mig del passeig el tapava un plafó metàl·lic no fix.

Des de l’equip de govern han explicat que l’obra ha consistit en «la construcció d’una boca d’home que millora l’estètica del passeig i facilitarà l’accés als túnels soterrats quan es reprenguin els treballs de recuperació de la xarxa de túnels». El cost aproximat d’aquesta actuació ha estat de 5.900 euros. El regidor encarregat d’Obres i Serveis, Celso Llombart ha remarcat que el forat i la planxa de ferro que el tapava suposava un perill per als vianants en un vial tan freqüentat com el Passeig que, entre altres esdeveniments, els diumenges rep el mercat setmanal. La voluntat de l’equip de govern és recuperar el projecte en un futur pròxim i així reprendre-hi les obres amb unes escales dotades de seguretat amb senyalització i un accés guiat a l’interior de la galeria. El túnel del Passeig 10 d’abril, enfila en direcció al centre del nucli antic. Els arqueòlegs que hi han treballat apunten que la galeria sortia de l’antic convent dels Dominics, l’actual seu de l’Arxiu Comarcal i la Biblioteca Comtat de Cerdanya. Fa dos anys el consistori va anunciar un projecte arquitectònic per reforçar l’interior de la galeria amb una estructura de formigó que permeti, primer, continuar els treballs arqueològics i, després, obrir-la a la visita turística. En aquesta nova fase d’excavacions, els tècnics han de determinar la llargada exacta de la galeria, la qual tenia un ús domèstic pels monjos del monestir, segons les hipòtesis dels arqueòlegs. Els treballs de recuperació d’aquest túnel, que té una bifurcació, van començar l’any 2018. L’Ajuntament té la voluntat d’incorporar aquesta visita a la que ja es fa al túnel de la plaça de l’Ajuntament i a la cripta del subsol del campanar.