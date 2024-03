Bombers voluntaris participen en sessions tècniques sobre riscos elèctrics a la Cerdanya

Endesa ha obert dues de les seves infraestructures de la Cerdanya perquè bombers d'aquesta comarca les puguin conèixer de primera mà i millorar la intervenció en cas de ser necessària. Així, una quinzena de bombers voluntaris del Parc de Puigcerdà, en el marc del conveni existent amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), han participat en una sessió informativa de coneixement sobre riscos elèctrics. En aquestes activitats formatives teòriques i pràctiques els bombers coneixen les infraestructures elèctriques i, així, tenir les nocions necessàries per millorar les seves actuacions davant d'un sinistre i reduir al màxim els riscos laborals i proporcionar un ràpid restabliment del servei elèctric.

La formació s'ha fet a la subestació elèctrica de la Cerdanya (Fontanals de Cerdanya) i al centre de transformació de Sant Martí d'Aravó (Guils de Cerdanya).

En el marc del conveni, aquesta col·laboració és bidireccional. En aquest sentit, de la mateixa manera que els Bombers aprofundeixen en el coneixement d'aquestes instal·lacions i els procediments per la seva explotació, Endesa es nodreix del coneixement que els Bombers tenen de les situacions d'emergència i de com gestionar les situacions de crisi.

D'aquesta manera, si mai han d'intervenir en incidents a instal·lacions de la companyia Endesa, no només coneixen quins són els elements que componen cadascun dels seus espais, sinó que poden entendre com Endesa entrega la instal·lació en seguretat per tal que els Bombers realitzin la intervenció corresponent.