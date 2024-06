L’Associació Universitària de Cerdanya, la Universitat Ramon Llull i l’Ajuntament de Puigcerdà han obert el termini d’inscripcions per participar en una nova edició de la Universitat d’Estiu, que se celebrarà a la capital cerdana del 15 al 19 de juliol amb un cartell que combina formació acadèmica i tallers pràctics adaptats a la realitat de la comarca.

Els responsables de la cita acadèmica han remarcat que «Puigcerdà esdevindrà novament el campus universitari estival dels Pirineus, amb una graella formativa que combina propostes ben consolidades amb novetats». Entre les noves propostes hi ha el curs «Com crear vídeos amb el mòbil com un pro i compartir el teu missatge amb el món» i el curs d’Escriptura Creativa, avalat per l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. El cartell de cursos presenta set opcions més centrades en temàtiques com el mindfulness, la figura de Sant Ignasi de Loiola, la música de Händel, la gestió dels conflictes, l’educació corporal, l’horticultura o la contractació pública al Pirineu.

Pel que fa als tallers, estan enfocats a quatre temes de la vida quotidiana, com ara «Constel·lacions familiars. Les noves relacions de parella», amb la psicòloga Sara Rodríguez; «Cuina saludable i creativa», a càrrec de l’assessor culinari d’Arsèguel Jordi Tomàs; «El món de la cervesa, els seus plans perfectes i l’Oktoberfest», a càrrec del cerdà Toni Cot; i «Educació financera per a no financers», amb Toni Cot i el també economista Xavier Alcázar centrant-se en qüestions com ara despeses quotidianes, impostos o herències.

Pel que fa al programa d’activitats paral·leles, en aquesta nova edició la Universitat d’Estiu ha s’iniciarà amb una conferència inaugural sobre la pressió estètica en les dones a càrrec de la periodista Laura Fa i l’assessora d’imatge i escriptora Marta Pontnou. L’acte inclourà una actuació de la Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà. El cartell també ha previst, el dia setze, la Nit dels Estels, al Niu de l’Àliga i amb la col·laboració de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell i l’estació de muntanya de La Molina i dimecres la Nit d’Arts, la qual portarà al Parc Schierbeck l’espectacle de dansa contemporània «" Femme», a càrrec de la Companyia Dansart Cerdanya. El dia 19 es farà la cloenda amb una conferència de la meteoròloga Mònica Usart sobre el canvi climàtic.